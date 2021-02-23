Ermenistan IDEX-2021 Fuarında Kamikaze SİHA’ları sergiledi

Ermenistan Savunma Sanayisi ilk defa olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleşen uluslararası IDEX-2021 Savunma sanayi fuarında kamikaze SİHA’ları sergiledi.

Pride Systems özel şirketi 2 farklı modelini tanıttı.

Daha önce sosyal medyada bu fuarda Ermenistan standının boş olduğunu gösteren resimler yayıldı. Ermenistan ilgili makamları açıklamada bulunarak lojistik sorunlarından dolayı sergilenecek malzemelerin zamanında varmadığını bildirdiler.

Buna rağmen verimli görüşmeler gerçekleştiğini ifade edildi.

Ermenistan’ın sergilediği SİHA’lar tanksavar roketleri ve farklı roketler de taşıyabiliyor.

ERMENİ HABER AJANSI