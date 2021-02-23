Ermenistan Dışişleri Bakanı: “Normalleştirme sürecinin yeniden başlatılması için önce barış ortamı oluşturulmalı”

Ermenistan Parlamentosu’nun bölgesel ve Avrasya entegrasyon daimi komisyon oturumunda konuşan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, 44 günlük savaştan sonra Güney Kafkasya’da hem bölgesel, hem diğer büyük güçlerinn yeniden düzenlenmesinin sürdüğüne dikkat çekti.

Ayvazyan, “Bu süreç henüz tamamlanmadı, meydana gelen gerçekler ve zorlukların kapsamlı değerlendirilmesi için henüz erkendir” ifadelerine yer verdi. Rusya’nın, ateşkesi ve güveniliği korunma konusunda kilit rol üstlendiğine dikkat çeken Bakan, diğer taraftan Türkiye’nin de bölgedeki hırslarının büyüdüğünü vurguladı.

Ayvazyan, “Biz, normalleştirme sürecinin yeniden başlatılmasınıa hazırız. Ancak ilk önce barışı teşvik eden bir ortam oluşturulmalı. Neyse ki Azerbaycan tarafından bu hazırlığı görmüyoruz. Bölgede, ilk önce barış sürecinin ilerlemesi açısından kendi görevini sağlayabilecek güçlü eşbaşkanlık görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ERMENİ HABER AJANSI