Ermeni Beli savaşı ne zaman, kaç yılında oldu? Kuruluş Osman’da geçen Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı?

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Ermeni Beli savaşı ne zaman, kaç yılında oldu? Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam eden ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta olacak. Bu akşam tekfur Aya Nikola komutasındaki Bizans ordusuyla Osman Bey komutasındaki Kayı kuvvetleri karşı karşıya geliyor. Savaş sahneleri esnasında Ermeni Beli muharebesine dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Ermeni Beli savaşı ne zaman, kaç yılında oldu? Kuruluş Osman’da geçen Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı? İşte detaylar…

Ermeni Beli savaşı ne zaman, kaç yılında oldu ilgili araştırmalar özellikle son saatlerde çok araştırılanlar arasında yer aldı. Kuruluş Osman’da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında savaş cereyan edecek. Savaş esnasında tarihi bilgiler merak konusu olacak. Peki, Kuruluş Osman’da geçen Ermeni Beli nerede, savaşı kim kazandı? İşte savaşa dair bilgiler…

ERMENİ BELİ SAVAŞI’NIN BAŞLAMASI

Kayı aşireti Ertuğrul Gazi’nin yönetiminde, hakimiyeti altında bulunan Söğüt ve Domaniç bölgelerinde yaşamaktaydı. Bu dönemde özellikle Bilecik Tekfuru ile çok iyi ilişkiler kurulmuştur. 1281 yılında Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra Kayı aşiretine reis olan Osman Gazi döneminde bu iyi ilişki devam etmiştir. Kayı halkı Kışın Söğüt’te yazın Domaniç’te yaşıyordu.

İşte savaşa dair bilgiler;

Yazın Söğüt’ten Domaniç’e giderken değerli ve ağır eşyalarını Bilecik Tekfuruna emanet ediyorlardı. Anlaşmaya göre bu eşyaları kadınlar ve silahsız gençler bırakıyordu. Karşılığında Tekfura hediyeler veriliyordu. Bu yolculuk sırasında Kayı aşiretine düşman olan İnegöl Tekfuru yol kesip halkın eşyalarına ve hayvanlarına zarar veriyordu. Hatta bununla da kalmayıp diğer Tekfurları Osman Gazi’ye karşı kışkırtıyordu.

ERMENİBELİ MUHAREBESİ

Osman Bey, bey olduktan sonra ilk iş olarak İnegöl Ovası’nın kuzeyinde yer alan ve o yıllarda “Cebel-i Ermeniyye” adı ile anılan Ahî Dağı coğrafyasında, 120 kadar süvarisiyle, 1284 yılında bir teftiş gezisine çıkmıştır.

Osman Bey tarafından yapılacak bu teftiş gezisini haber alan İnegöl tekfuru Nikola da Osmanlı kaynaklarında “Ermeni-Beli” diye isimlendirilen günümüzdeki Hamzabey Boğazı’ndaki Delikli Kaya civarında ona bir pusu kurmuştur.

Kurulan pusudan kurtulmak için söz konusu yörede yapılan ilk çatışma sırasında Osman Bey yeğenini, ağabeyi Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’yı şehit vermiştir. Başarılı bir hücumla düşman çemberini yaran Kayı ordusu, düşmanı kendi ölüleri ve yaralılarıyla baş başa bırakarak oradan kurtuldu.

MUHAREBE SONRASI

Ermeni Beli baskınından ve de Baykoca’nın şehâdetinden sonra Samsa Çavuş, Osman Bey’e, İnegöl tekfuru Nikola’nın haddini bildirmek ve etkisiz hale getirmek için kendisine, Bakacak Tepesi yakınında yer alan Kara Tekin Kalesi’nin tahsis edilmesin talep etmiş ise de Osman Bey, belirlediği strateji gereği, Samsa Çavuş tarafından yapılan bu teklifi kabullenmemiştir.

Bizans Ordusu ise muharebeden sonuç alamadı. Ermeni Beli baskını ve Baykoca’nın şehadeti İnegöl’ün fethine giden yolda atılan ilk adım olmuştur. Bu savaş Osmanlı’nın kurulmadan önceki ilk savaşıdır.

https://www.takvim.com.tr/guncel/2021/02/24/ermeni-beli-savasi-ne-zaman-kac-yilinda-oldu-kurulus-osmanda-gecen-ermeni-beli-nerede-savasi-kim-kazandi