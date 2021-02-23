Bir kumpasçı daha yargılanacak

Şikayetçileri arasında Ergenekon kumpasından da yargılanan E. Orgeneral Hurşit Tolon’un olduğu Zirve Yayınevi kumpası davası başlıyor.

Davanın hazırlanan iddianamesinde kumpasın gizli tanığı kod adı “Deniz Uygar” olan İlker Çınar da hakim karşısına çıkıyor.

O dönem Uzman Onbaşı ve misyoner papaz olan İlker Çınar, iddianamede kumpası itiraf ederek, davada kullanılan ifadelerini kendisinin okuyarak imzalamadığını söyledi.

İddianamede yer alan ifadelerine göre Çınar, “Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin vermiş olduğum tüm ifadeler benim ifadelerimi alan FETÖ’cü, polis, savcıların bana zorla cebir, tehdit ile imzalattıkları ve onlar tarafından yazılan kısımlardır. Bu esiri olduğum FETÖ benim ve diğerlerinin HTS lerini kullanarak uyumlu ifadeler hazırladılar ve bana cebir, tehdit ve işkence ile imzalattılar” dedi.

İlker Çınar ifadesinin devamında ise “Bunun dışında Zirve Yayın evi cinayetine ilişkin vermiş olduğum tüm ifadeler benim ifadelerimi alan FETÖ cü, polis, savcıların bana zorla cebir, tehdit ile imzalattıkları ve onlar tarafından yazılan kısımlardır. Bu esiri olduğum FETÖ benim ve diğerlerinin HTS lerini kullanarak uyumlu ifadeler hazırladılar ve bana cebir, tehdit ve işkence ile imzalattılar” ifadelerini kullandı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan davada savcılık ise sanıkların “Örgüte bilerek isteyerek yardım etme, iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

NE OLMUŞTU

13 yıl önce Malatya’da Niyaz-i Mısri Mahallesi Ağbaba İşhanı’nın üçüncü katındaki Zirve Yayınevi’nde çalışan Alman Tilman Ekkehart Geske ile Necati Aydın ve Uğur Yüksel, 8 Nisan 2007’de boğazları kesilerek öldürülmüştü. Cinayetlerin işlendiği gün yayınevine giden polisler, zanlılar Salih Gürler, Cuma Özdemir, Hamit Çeker ve Abuzer Yıldırım’ı olay yerinde yakalamıştı. Yayınevinin penceresinden kaçmaya çalışırken düşerek yaralanan Emre Günaydın ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi edildikten sonra tutuklanmıştı.

Orgeneral Hurşit Tolon da 1 Temmuz 2008’de gözaltına alınıp tutuklandı. 7 ay Kandıra ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu kaldı. Sonra 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimi Nejat Ede tarafından delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Zirve Yayınevi katliamı Mart 2011’de Ergenekon soruşturması kapsamına alındı. 17 Mart 2011’de dönemin Malatya Jandarma Alay Komutanı olan emekli Albay Mehmet Ülger’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

10 Ocak 2012’de Hurşit Tolon bir kez daha tutuklandı. Bu kez Ergenekon’dan…

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Org. Hurşit Tolon’un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında 10 Ocak 2013 Cuma günü tutuklama kararı verdi. Tolon, 1.5 yıl cezaevinde yattı.

9 yıl 5 ay 10 gün süren yargılamanın ardından 28 Eylül 2016 günü verilen kararda 2. ek iddianameyi hazırlayan savcıların meslekten ihraç edildiği, yargılamayı yapan hakimlerin meslekten ihraç edildiği, FETÖ kapsamında tutuklandıkları, İlker Çınar’ın suç uydurduğunu, yalancı şahitlik yaptığı, mahkemeye sunduğu belgelerin sahte olduğunun ortaya çıktığı dile getirildi. Mahkeme heyeti, davaya sonradan dahil edilen 8 asker 2 sivil hakkında tüm suçlamalardan beraat kararı verdi.

OdaTv