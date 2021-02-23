Almanya’da ilk defa bir kadın, Katolik Piskoposlar Konferansı Genel Sekreterliğine seçildi

Dış Haberler Servisi

Almanya’da Katolik Piskoposlar Konferansı ilk defa bugün bir kadını genel sekreter olarak seçti. Bu karar, cinsel istismar skandalının sarstığı Katolik kilisesinin modernizasyon yönünde attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

24 yıldır bu görevi sürdüren selefi Hans Langendörfer’in yerine geçen 50 yaşındaki kadın teolog Beate Gilles, piskoposlar tarafından alınan kararları uygulamaya yetkili en yüksek makam olan Genel Sekreterlik görevine 1 Temmuz’da başlayacak.

Katolik Piskoposlar Konferansı Başkanı George Bätzing, “Bu kararın, papazların kadınları liderlik pozisyonlarına teşvik etmek yönündeki mutabakata uygun davrandığının en güçlü işareti olduğunu” belirtti.

BirGün Gazetesi