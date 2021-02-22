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Mesrur Barzani’den Dünya Anadili Günü’nde Kürtçe, Türkçe ve Süryanice mesaj

2021-02-22

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Başbakanı Mesrur Barzani, 21 Şubat Dünya Anadili Günü için dört dilde mesaj paylaştı. Barzani, Kürtçe’nin Sorani ve Kurmanci lehçelerinin yanı sıra Arapça, Süryanice ve Türkçe olarak “Ana dil günümüz tüm Kürdistan halkına kutlu olsun” dedi.

DUVAR – Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Başbakanı Mesrur Barzani, 21 Şubat Dünya Anadili Günü için dört dilde kutlama mesajı yayımladı. Barzani, mesajında Kürtçe’nin Sorani ve Kurmanci lehçelerinin yanı sıra Arapça, Süryanice ve Türkçeyi kullandı.

Mesrur Barzani Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Ana dil günümüz tüm Kürdistan halkına kutlu olsun” ifadelerini bu dört dilde paylaştı. (DIŞ HABERLER)

Gazete Duvar

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