Katliamın detayları gün yüzüne çıktı: “Kutsal Ahit Sandığı’nı korumak için 800 kişi öldü”

Etiyopya’nın isyan eden bölgesinin üzerindeki abluka, yaşananların üç ay sonra öğrenilmesine neden oldu

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi’nin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından 4 Kasım’da başlattığı operasyonu, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle’ye girmesinin ardından 28 Kasım’da başarıyla tamamladığını duyurmuştu. Ancak zafer ilanıyla aynı günlerde yaşanan katliamı, dünya kamuoyu şimdi detaylı bir şekilde öğreniyor.

AP’nin haberine göre, bölgede yaşayanlar Kutsal Ahit Sandığı’nı barındırdığı düşünülen Meryem Ana Zion Kilisesi’ni federal hükümetle anlaşan Eritreli askerlerden korumak için yardıma koştu ve bunun sonucunda en az 800 kişi öldürüldü.

Bölgede yaşayanların anlatımına göre; Tigray düşmanlığıyla bilinen Eritreli askerler, ölülerin gömülmesine izin vermeyince sırtlanlar kente indi.

Cesetleri saydığını, kimlikleri teşhis ettiğini ve cenaze törenlerinde yer aldığı belirten bir papaz yardımcısı da, isminin gizlenmesi koşuluyla AP haber ajansına yaptığı açıklamada, o hafta sonu kilise ve kentte 800 kişinin öldüğünü tahmin ettiğini bildirdi.

Papaz yardımcısına göre köylerde ölen insan sayısı binlerle ifade edilebilir:

Çatışmalarda yenildikleri zaman çiftçilerden ve kimi buluyorlarsa ondan intikam alıyorlar. Son üç ayda gördüğümüz bu.

Olayların yaşandığı Aksum kentindeki üniversitede ders veren 32 yaşındaki Getu Mak, The Sunday Times’a yaptığı açıklamada “İnsanlar çatışmayı duyduğunda rahiplere destek ve sandığı korumak için kiliseye koştu. Kesinlikle bazıları sadece bunu yaptığı için öldürüldü” diye konuştu.

Etnotarihçi Wolbert Smidt de “Aksum’a saldırdığınız an, yalnızca bütün Ortodoks Tigraylıların değil, Etiyopya’daki bütün Ortodoks Hıristiyanların kimliğine saldırmış oluyorsunuz” dedi.

Bu inanç tartışmalı olsa da, tahta sandukada On Emir’in yazılı olduğu iki taş tabletin içinde olduğuna inanılıyor.

Hem Eritre hem de Addis Ababa yönetimi bölgede komşu ülkeden gelen askerlerin olduğu iddiasını kabul etmiyor.

Eritre’yle barışı sağladığı gerekçesiyle 2019’da Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, TPLF’nin aylarca merkezi hükümetin otoritesine meydan okumasının ardından 4 Kasım’da TPLF’ye bağlı yerel yönetimleri değiştirmek amacıyla ordusunu Tigray’a göndermişti.

Bölgeye yoğun bir abluka uygulayarak bölgedeki iletişimi ve interneti kesen federal hükümet 28 Kasım’da Tigray’ın başkenti Mekelle’nin ele geçirildiğini duyurarak zafer ilan etmişti. Ancak bazı yerlerde çatışmalar hâlâ sürüyor.

Addis Ababa hükümeti, insani yardım kuruluşlarının erişimini kısıtladığı için eleştirilere maruz kalıyor. Çatışmalarda kaç bin sivilin öldüğüyse bilinmiyor.

Independent Türkçe, The Sunday Times, AP, AA

Derleyen: Eren Umurbilir

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