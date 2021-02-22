İtalyan Verona şehri, Dağlık Karabağ bağımsızlığını tanıma çağrısında bulundu

İtalyan Verona şehrinin meclisi, Artsakh (Dağlık Karabağ) halkına dayanışmasını bildirerek, kabul ettiği bir kararla Belediye Başkanı’nı, İtalya hükümetinden Artsakh’ın Bağımızlığı’nın tanınmasını talep etmeye çağırdı.

Şehir Meclisi’ne sunulan tasarıyı ilk imzalayan Alberto Zelger, “Geçen aylarda Dağlık Karabağ’ın sivil halkı, Türk ordusu ile cihatçı militanların desteğiyle Azerbaycan silahlı kuvveleri tarafından yürütülen korkunç silahlı çatışmaların kurbanı oldu” şeklinde konuştu. Zelger, Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkının hayata geçirme zamanının geldiğini de vurguladı.

Tasarıyı imzalayan bir başka meclis üyesi olan Vito Comencini ise, Erdoğan’ın politikasının bölgede ciddi istikrarsızlaştırıcı etken haline geldiğini vurgulayarak, “Ermeni halkına karşı işlenen ve çok uzun zaman Batı ülkeler tarafından gözardı edilen suçlardan hemen hemen yüz yıl sonra, bugün tekrar şiddet kullanıldı ve bu şiddet açıkça kınanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Tasarıda, Ermeni halkının başına gelenlerin daha yakından araştırılması ve öğretilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın da desteğiyle ve okulların da katılımıyla Veneto’da yeni proje ve etkiniliklerin hayata geçirilmesi de önerildi.

ERMENİ HABER AJANSI