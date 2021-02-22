HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Ülke dil mezarlığına dönüştürüldü

Diyarbakır’da Kürtçe için başlatılan imza kampanyasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kürtçenin resmi ve eğitim dili olarak kabul edilmesi talebini dile getirdi.

Dil konusunda çalışmalar yürüten Kürt Dil ve Kültür Ağı ile Kürt Dil Platformu, 21 Şubat Dünya Anadil Günü etkinlikleri kapsamında Kürtçenin resmi dil ve eğitim dili olması talebiyle Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki bir otelde imza kampanyası başlattı. Kampanyanın startına dil dernekleri, Kürt dili üzerinde çalışma yürüten dil bilimciler ve yazarlar ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Keskin Bayındır ve Saliha Aydeniz de katıldı.

SANCAR: ÜLKE DİL MEZARLIĞINA DÖNÜŞTÜ

İmza kampanyası için 21 Şubat Komisyonu adına ilk olarak Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefhan Ciziri kısa bir konuşma yaptı. Cizîrî, “Dün İsveç Cumhuriyeti, onlarda orda bizden daha önce kampanyayı başlattılar. 20 İsveçli milletvekili özel olarak ‘Kürtçe eğitim dili olsun’ dediler. Onun için kampanyayı imzaladılar. Buda çok iyi bir başlangıç oldu hem bizim için hem kampanyamız için inanıyorum ki kampanyamız başka yerlerde de dağılacak” ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kürtçenin anayasal temelde tanınması gerektiğini ifade ederek insanların anadili için verdiği mücadeleden onur duyduğunu belirterek, “İnsan anadili ile konuşmayı öğreniyor. Anadil kanunlarla tanınmalıdır. Bugün Kürtçeye başta olmak üzere birçok dile yönelik baskılar var. İktidarın politikaları bu ülkeyi dil mezarlığına dönüştürdü. Kürtçe resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe önündeki bütün engeller kaldırılmalı. Kürt çocukları okullarda, üniversitelerde anadillerinde eğitim görmelidir. Anadil sadece bir dil değil, aynı zamanda kimliği ve varlığıdır. Anadil, insanın fikir ve düşüncelerine büyük bir etkide bulunur. Anadil, insanın derisidir. Bu nedenle insan yaşam ve düşünceleri anadili ile şekillenir. Bugün 21 Şubat Anadil Günü. Bugün anadilde mücadele için tarihi bir gündür.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE DİL SOKAKTA ÖĞRENİLİYOR”

Arap olduğunu ve anadilini sokakta öğrendiğinin altını çizen Sancar, “Tek ben değil, Kürt halkı da evinde, sokaklarda ve caddeler de öğreniyor. Arap, Süryani, Laz, Çerkez halkları da anadillerini okullardan öğrenmiyor. Devlet Kürtlere nasıl yaklaşıyorsa, aynı şekilde dillerine de yaklaşıyor. Tekçi bir politika yürütüyor. Anadilin anayasal temelde tanınması ve kabul edilmesi gerekir. Resmi bir şekilde tanınmayan dil kendini koruyamaz. Anadil tanınıp kabul edilmezse o dil yaşayamaz. Bu da bir gerçekliktir. Kürtler anadillerini büyüklerinin söylemlerinden öğreniyor. Bugün maalesef dilleri büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Sadece Kürtçe değil, diğer diller de aynı şekilde tehlike ile karşı karşıyalar. Asimilasyon politikaları bu ülkeyi diller mezarlığına çevirmiş durumda” şeklinde konuştu.

“KÜRT ÇOCUKLARINI DİLSİZ BIRAKMAYIN”

Sancar diller için anayasal bir teminatın gerekli olduğunu belirterek “Kürtçenin üzerindeki tüm yasak, engel ve barikatların kaldırılması gerekir. Kürt çocuklarının dillerini okul ve üniversitelerden de öğrenmesi gerekir. Bu insani ve evrensel bir haktır. Dil insanın düşüncesine de büyük bir etkide bulunuyor. Dil insanın doğal bir parçasıdır” dedi.

“KAMPANYA BİRLİK ÇALIŞMASI OLMALI”

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Genel Başkanı Osman Özçelik, devletin Kürtçe’ye olan yasaklı ve yok sayan tavrına dikkat çekerek “Ne kadar parti, sivil toplum örgütü varsa bu kampanyaya destek vermeli, bu kampanyamız milyonların kampanyası olmalı. Bu kampanyaya ilişkin kimsenin şartı olmamalı, kampanya ile sesimizi dünyaya ulaştırabiliriz. Kürt dilini günlük konuşma diline ve esas diline dönüştürmeliyiz. Kürt halkının torunları da Kürtçeyi bilmeli ve Kürt dili bu kampanya ile gerçek yerini bulmalı.” diye konuştu.

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel de “Dil insanın meşru ve demokratik gücüdür. Bizim vazifemiz bu zengin dilimizi yeni nesillere aktarmaktır. Hiçbir güç, hiçbir devlet ve ordu dilimizin önüne geçemez. Kürtçe 50 milyon insanın dilidir” dedi.

Azadi Hareketi Sözcüsü Ayettulah Aşiti, “Kürt dilinin kabul edilmemesi ve yasaklanması aynı zamanda zulümdür. İslam inancına sahip olanlar bu duruma karşı mücadele etmeliler” diye belirtti.

Kürt Demokratlar Platformu – Bakûr (PDK-Bakûr) Başkanı Sertaç Bucak da “Kampanya büyük bir kampanya. Umut ediyoruz ki bu büyük bir adım ve ulusal birliğe vesile olur” diye kaydetti.

“DİL ÜZERİNDEKİ YASAKLARIN KALDIRILMASI GEREKİR”

İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkanı Mehmet Kamaç ise dil üzerindeki asimilasyonun her zamankinden daha fazla olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dil varlığın yuvasıdır. Eğer bir ulusun dili ortadan kalkarsa o ulusta ortadan kalkar. Dil üzerindeki çalışmalar kutsaldır. Dilin korunması, aynı zamanda kimlik ve kültürün de korunmasıdır. Bizler Kürtçe için izin istemiyoruz. Dil üzerindeki yasakların kaldırılması gerekir.”

Kürdistan Komünist Partisi (KKP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek de “Kuzey Kürdistan da Kürtçenin korunmasına dönük çalışmanın başlatılması çok önemli. Dil üzerindeki birlik Kürdistan birliğinin mayasıdır” diye konuştu.

İmza kampanyasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın da olduğu grup, Demir Otel’den Balıkçılar Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Halk kitleyi alkış ve zılgıtlarla karşıladı. Grup, yurttaşların ve esnafların dil gününü kutlayarak, Kürtçe yazılı maskeleri dağıttı. Ardından Ulu Cami meydanına gelen kitleye hitaben konuşan Sancar, “Bütün diller için adalet istiyoruz. Bütün diller için bugünü kutluyoruz” dedi. (Diyarbakır/MA)

Evrensel Gazetesi