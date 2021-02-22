Garo Paylan, Dünya Anadili Günü vesilesiyle Batı Ermenicesi’nin korunması gerektiğine dikkat çekti

TBMM Ermeni Milletvekili Garo Paylan, Batı Ermenicesi’nin korunması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

HDP’li milletvekili, 21 Şubat Dünya Anadil Günü vesilesiyle Facebook’ta Ermenice bir paylaşım yaptı.

Kendi anadili olan Batı Ermenicesi ile birtakım diğer dillerin kaybolma tehlikesi altında bulunduğuna dikkat çeken Paylan, “Dünya Anadil Günü vesilesiyle, ülkemizde dillerin kardeşçe yan yana yaşamasını diliyorum” ifadesine yer verdi.

Hatırlanacağı üzere, 2019 yılında UNESCO tarafından yayınlanan bir belgeye göre, Batı Ermenicesi’nin Türkiye’de kaybolma tehlikesi altında bulunan 18 dil arasında yer aldı.

ERMENİ HABER AJANSI