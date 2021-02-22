Ermenistan’da Paşinyan karşıtı gösteriler sürüyor

Geçtiğimiz hafta sonu Yerevan’ın merkezinde göstericiler biraraya gelerek, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle miting düzenledi. Bir araştırmaya göre Paşinyan’ın istifasını isteyenlerin oranı yüzde 43,6 ancak mevcut siyasetçiler arasında ratingi en yüksek isim hala Paşinyan.

Muhalifler Yerevan’ın merkezinde bulunan Özgürlük Meydanı’nda bir kez daha toplandı.

Geçen hafta birleşik muhalefet kanadının başbakan adayı Vazgen Manukyan, Özgürlük Meydanı’nı ‘Anavatanı Kurtarma Hareketinin’ karargahı diye nitelendirmiş, aynı zamanda muhalefetin bir sonraki kapsamlı mitinginin 29 Şubat’ta planlandığını duyurmuştu.

Mitinge, aralarında muhalefet temsilcilerinin, tanınmış isimlerin, eski milletvekilleri ve eski bakanların, ayrıca Ermeni Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu birkaç bin kişi katıldı.

Ermenistan’da muhalefet, Karabağ’da ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevi bırakması talebiyle eylemler düzenliyor.

Öte yandan Gallup International anketinin yakın zamanda yayınlanan sonuçlarına göre Ermenistan’da ankete katılanların yüzde 38,8’i Başbakan Nikol Paşinyan’ın iktidarda kalması gerektiğine inanırken,% 43,6’sı istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

Anket, Ermenistan’da resmi olarak Gallup International’ı ülkede temsil eden tek kuruluş olan MPG (Marketing Professional Group) tarafından gerçekleştirildi.

Bununla beraber Paşinyan mevcut siyasetçiler arasında hala yen yüksek ratinge sahip.

Ankete katılanlardan politikacıları 1’den 5’e kadar derecelendirmeleri istendi.

En yüksek notu 2,8 puanla Başbakan Nikol Paşinyan aldı.

Kendisinden sonra en yüksek notu 2,3 ​​puanla görevdeki Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan aldı.

Ermenistan’ın eski cumhurbaşkanları daha düşük puanlar aldı:

Diğer isimler sıralamada şöyle yer aldı:

Müreffeh Ermenistan Partisi Başkanı, işadamı Gagik Tsarukyan 2.2

İkinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan 2

Aydınlık Ermenistan lideri Edmon Marukyan 1.8

İlk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan 1.7

Üçüncü Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan 1.7

Taşnaksutyun temsilcisi İşhan Sağatelyan -1.6

Muhalefetin ortak başbakan adayı Vazgen Manukyan 1,6

Anavatan Partisi Başkanı, eski Ulusal Güvenlik Servisi başkanı Artur Vanetsyan 1.5

Yanıt verenlerin% 32’si ikinci Karabağ savaşındaki yenilgiden eski Ermenistan yetkililerini sorumlu tutuyor. Nikol Paşinyan % 28,8 oranında suçlu kabul ediliyor. Yanıt verenlerin % 16,1’i yenilginin nedeni olarak Türkiye’nin savaşa katılımını görürken,% 4,4’ü Ermenistan Savunma Bakanlığı ve Karabağ Savunma Ordusu’nun bazı subaylarını suçluyor. Savaşın sonuçlarına rağmen Ermeni tarafının yenilgiye uğramadığına inananlar da var. Bu kesim, ankete katılanların % 10,2’si.

(Ermenihaber.am, Ajanslar)

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