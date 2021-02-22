Ermenistan’da Ermeni Soykırımı’nda öldürülen veya hayatta kalanların ailelerine adanmış bir sergi düzenlenecek

Her yıl en az iki geçici sergi düzenliyoruz. Bu yıl bunlardan biri Ermeni Soykırımı’nın kurbanı olan veya bu trajediden sağ kurtulan ailelerin hikayesine adanacak. Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan, NEWS.am ile yaptığı görüşmede bunu ifade etti.

Sergilerin genellikle genel nitelikte olduğunu açıkladı ve bu kez ailelerin kaderlerini sunarak konunun ele alınmasına karar verildi.

Marutyan, ikinci geçici serginin sonbaharda gerçekleşeceğini söyledi.

“Osmanlı İmparatorluğu’nda ve Doğu Ermenistan’da birçok eğitim kurumu vardı. Bu kurumlardan mezuniyet belgelerimiz var. Müze müdürü, sergi eğitici olacak” dedi.

Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulanların anılarının sunumunun geçtiğimiz günlerde gerçekleştiğini, 4 kitap yayınlandığını, bu yıl 3-4 kitap daha yayınlanacağını kaydetti.

“Hatıralar Ermeni Soykırımı hakkında önemli bir bilgi kaynağıdır. Sıradan insanların Soykırıma tanıklığı ve Türk inkarına karşı bir tokat. İnsanlar kişisel duyguları hakkında konuşuyorlar” diye bitirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu