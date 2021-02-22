Ermenistan, topraklarında daha büyük Rus askeri varlığı istediğini duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Dağlık Karabağ krizi sonrası ülkelerindeki bir Rus askeri üssünün genişletilmesini ve bazı Rus kuvvetlerinin Azerbaycan sınırına yakın yerde yeniden konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Harutyunyan, “Ermenistan topraklarındaki Rus askeri üssünün genişletilmesi ve güçlendirilmesi sorunu her zaman gündemdeydi. Ermeni tarafı her zaman bununla ilgilenmiştir.” dedi.

Potansiyel bir genişleme için somut plan olup olmadığını söylemeyen Harutyunyan, Rusya’nın DEA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya’nın resmi olarak ikinci bir askeri üs açmasına gerek görmediğini, ancak iki ülkenin mevcut üssünden doğu Ermenistan’a bir askeri birlik göndermeyi düşündüklerini kaydetti.

Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni birlikleri, 2020 yılında altı haftalık bir çatışmada binlerce kişinin öldüğü savaşta bazı toprakları Azerbaycan’a bıraktı.

Rusya, Kasım ayında barışı koruma misyonunun bir parçası olarak yaklaşık 2 bin asker görevlendirdiğini duyurdu.

Rusya’nın Ermenistan ile resmi bir savunma anlaşması uyarınca, Türkiye sınırına yakın Gümrü kentinde yaklaşık 3 bin askerle tam teşekküllü bir askeri üssü bulunuyor.

Harutyunyan, olası yeniden konuşlandırmanın amacını veya tam yerini açıklamadı.

Euronews