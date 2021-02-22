Ermenistan Savunma Bakanı: “Ermenistan’da Rusya ile ortak silah üretilebilir”

Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya merkezli “RİA Novosti”ye verdiği demeçte, Ermenistan’da Rusya ile ortak silah üretimine başlanabileceğini duyurdu.

Bakan, “Neden olmasın? Ermenistan’da artık Ermeni –Rus ortak işletmelerin mevcut olduğunu hatırlayalım. Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında, ülke sınırları içerisinde silah ve askeri teçhizat onarım ve modernizasyona odaklı sertifikalı bölgesel merkez ağı oluşturma ve genişletme çalışmaları da devam ediyor. Bunların önemi, maddi ve ekonomik açısından az değil” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI