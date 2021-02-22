Ermenistan Karabağ’da uzun vadeli bir barış umuyor

Ermenistan, Karabağ’da uzun vadeli barışın Rusya ile ortak çabalar yoluyla sağlanacağını umuyor. Ermenistan Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan, ‘RIA Novosti’ ile yaptığı röportajda bunu ifade etti.

Ona göre Ermeni tarafı “her şeyden önce Artsakh halkının güvenliğinin savunma ordusu tarafından sağlanması gerektiğini” varsaymaktadır.

Bakan, “Elbette, orduyu yeniden kurmak ve modernize etmek için hala yapılması gereken çok şey var, ama ne olursa olsun, yapılması gerekiyor. İkincisi, Ermenistan Artsakh halkının güvenliğinin garantörü olmaya devam ediyor ve bu tarihi misyonu asla bırakmayacağız” dedi.

“Üçüncüsü, en önemli şey, bölgedeki Rus varlığı, bu nedenle önce ateşkese ulaşmayı ve ardından insani bir felaketi önlemeyi başardık. Harutyunyan, “Rusya Federasyonu’nun çabalarının bölgede uzun vadeli barışı sağlayacağını düşünüyorum” diye ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu