Birleşik Arap Emirlikleri ve Ermenistan arasında askeri işbirliği ele alındı

IDEX-2021 Uluslararası Savunma Fuarı çerçevesinde 21 Şubat tarihinde Ermenistan Yüksek Teknolojiler Bakanı Hakob Arshakyan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Savunma Bakanı Muhammed El Bawardi ile askeri ve savunma sanayi alanında iki ülke arasındaki muhtemel işbirliğini ele aldılar.

Aynı zamanda daha önce düzenlenen görüşmelerde varılan anlaşmalar, onların gidişatı ve Koronavirüs salgınının bu süreç üzerindeki etkisi de konuşuldu.

Ermenistan üksek Teknolojiler Bakanı’yla BAE Savunma Bakanı IDEX Fuarı’nın önemini vurgulayıp bunun milli savunma sanayinin geliştirme yoluyla milli ekonomisini desteklemesine yönelik bir platform olduğunu dile getirdiler.

Hakob Arshakyan Muhammed El Bawardi’yi Ermenistan’a ArmHi-Tech 2021 Fuara katılmaya davet etti. BAE Savunma Bakanı davetten dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek sabırsızlıkla Ermenistan’ı ziyaret edeceğini beklediğini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI