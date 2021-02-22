Amerika Ermeni Davası Konseyi’nden Garo Paylan’a destek

Amerika Ermeni Davası Konseyi (ANCA), Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda, uluslararası hukuk kuruluşlarını TBMM Ermeni milletvekili Garo Paylan’ı korumaya çağırdı.

Paylan’ın kürsü dokunulmazlığını kaldırmaya çalışıldığından endişe duyan ANCA, “Amnesty İnternational, Human Rights Watch ve Dışişleri Bakanlığı’nı, Türk hükümetinin, Ermeni kökenli Garo Paylan dahil TBMM milletvekililerinin dokunulmazlığını (bir kez daha) kaldırma niyetinde olduğunu bildirin” ifadelerine yer verdi.

ERMENİ HABER AJANSI