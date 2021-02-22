ABD’de anayollarından birinin üzerinde yerleştirilen Ermeni karşıtı pano kaldırıldı

Amerika Ermeni Asamblesi ve ABD Ermeni toplumunun çabalarıyla Pensilvanya eyaletinde, Philadelphia I-95 anayolu üzerinde yerleştirilen Ermeni karşıtı pano kaldırıldı.

Bununla ilgili Amerika Ermeni Asamblesi Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadelere verildi:

“Ortak çabalarımızla Ermeni karşıtı ve gerçeği yansıtmayan pano Philadelphia’daki I-95 anayolu üzerinden kaldırıldı. Lamar reklam ajansıyla iletişime geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz.”

Panonun üzerinde “Azerbaycanlılar (ve Türkler) Ermenilerle uyum içinde yaşamaya hazır. Acaba Ermeniler hazır mı?” ifadeleri yer alıyordu. Gerçekleri çarpıtarak Azerbaycanlıları ve Türkleri sözde barışsever, Ermenileri ise barışa karşı olan bir halk olarak göstermeye çalışan bu pano Türk ticari şirketlerinden MUSIAD tarafından sipariş edilmişti.

ERMENİ HABER AJANSI