Yunan-Rum dostu senatör: İki devletli çözüm olmaz

Yorgo KIRBAKİ

Türkiye karşıtı görüş ve icraaatıyla bilinen ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu’nun yeni Başkanı Robert (Rob) Menendez, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet çözümünün kabul edilemez olduğunu öne sürerek, Birleşmiş Milletler (BM) ve garantörlerin (Yunanistan ve İngiltere’yi kastediyor) bu çözüm formülünün müzakere zemini oluşturmasına izin vermeyeceklerine inandığını söyledi.

Menendez, Yunan ‘Ta Nea’ gazetesine demecinde, Kıbrıs konusundaki beklentileri sorulduğunda “İki ayrı devlet çözümü kabul edilemez. Müzakere zemini, iki bölgeli, iki toplumlu federe çözüm olmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlanmasının güç olduğunu savunan Menendez, “Ancak yine de hem benim hem de Atina’daki dostlarımın ümidi, anlaşmazlıkların halledilmesidir” ifadesini kullandı.

Hürriyet Gazetesi