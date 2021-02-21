Tehlike Altındaki Diller Ağı: Anadili insanın ruhudur

Tehlike Altındaki Diller Ağı düzenlediği söyleşide Dil Bilimci Ömer Eren “Tehlikeli Diller Üzerine”, Munzur Üniversitesi’nden Zaza Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi İlyas Arslan “Dil Sorunsalı” üzerine sunum yapıyor.

Tehlike Altındaki Diller Ağı (TADNET) 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde sosyal medyada üzerinden etkinlik düzenliyor.

Zoom üzerinden yapılan etkinlikte Türkiye’de tehlike altında olan diller konuşuluyor.

Moderatörlüğünü Ümit Dinçer’in yaptığı programda Chicago Üniversitesi’den Dil Bilimci Ömer Eren “Tehlikeli Diller Üzerine”, Munzur Üniversitesi’nden Zaza Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi İlyas Arslan “Dil Sorunsalı” üzerine sunum yapıyor.

TIKLAYIN-Abazaca ve Hemşince üzerine söyleşiler

Söyleşinin ardından Bzerabze Grubu Çerkesçe, Aynur Topal Lazca Hemşince, Yılmaz Çelik Zazaca, Yusuf Saliba Süryanice, Bayar Şahin Gürcüce şarkılar söyleyecek.

Programa link üzerinden katılabilirsiniz: https://zoom.us/j/98922666802?pwd=dEFoTHY2czNCTndVTUdOdTU0eHdhQT09

TADNET hakkında

2020 yılında Laz Enstitüsü ve İstanbul Kafkas Kültür Derneği ortaklığıyla, AB’nin mali desteği ile yürütülen Laz-Çerkes Sivil Toplum Ağı projesi kapsamında kuruldu. Amacı tehlike altındaki dil ve kültürlerin Türkiye’de kültür mirası olarak tanınması, korunması ve yaşatılması amacıyla çalışmalar yapmak. (RT)

https://bianet.org/bianet/toplum/239686-tehlike-altindaki-diller-agi-anadili-insanin-ruhudur