Mehmet Âkif Ersoy’un anısı İstiklal’de yaşayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, milli şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un bir süre yaşadığı İstanbul’daki İstiklal Caddesi’nde bulunan Mısır Apartmanı’ndaki daireyi hatıra evi yapacağını açıkladı.

1910 yılında Ermeni asıllı mimar Hovsep Aznavuryan tarafından yapılan ve İstanbul’un ilk betonarme yapılarından biri olan, İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’nın 4. katındaki 13 numaralı dairede milli şair Mehmet Âkif Ersoy bir süre yaşamıştı.

HAYATINDAN KESİTLER GÖSTERİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İstiklal şairi Mehmet Âkif Ersoy’un yaşamının son günlerini geçirdiği dairenin Mehmet Âkif Ersoy Hatıra Evi olarak düzenleneceğini açıkladı. Hatıra evinde yapılacak çalışmalar kapsamında dinleti odası, belgesel (film odası) ve Mehmet Âkif’in hayatına dair kesitlerin yer aldığı dijital ve görsel sergilemeler yer alacak.

İstiklal Caddesi’ne bakan daire, Kültür Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. Bir inşaat şirketine ait olan daire için 2 milyon 500 bin TL kamulaştırma bedeli belirlendi. Dairenin ederinin daha yüksek olduğunu söyleyen şirket dava açtı. Dava Kültür ve Turizm Bakanlığı lehine sonuçlandı. Şirketin avukatı Murat Koray, bir üst mahkemeye gitme hakları olduğunu ancak müvekkilinin Mehmet Âkif Ersoy’un adına saygısından dolayı bundan vazgeçtiğini açıkladı.

Hatıra evinin 12 Mart 2021’de tamamlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanıyor.

Hürriyet Gazetesi