“Anadilde sağlık siyaset üstüdür”

SES Şişli Şubesi yaptığı açıklamada, “Tüm halkların kendi anadillerinde eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri yasal ve pratik düzenlemelerin yapılmasının çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde 6 dilde anadilde sağlık talep etti.

Kürtçe’nin Kirmanckî ve Kurmanci lehçeleri ile Türkçe, Süryanice, Arapça, Ermenice ve İngilizce yapılan açıklamada, “anadilde sağlık hakkının siyaset üstü” olduğu vurgulandı.

Açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

“Toplumların hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit düzeyde sağlık hizmetlerinden faydalanması temel bir insan hakkıdır. Bu noktada herkesin kendi ana dilinde sağlığa erişebilme olanakları var edilmek durumundadır.

“Yeryüzünde onlarca resmi dili eşzamanlı biçimde barındıran devletlerin bulunduğu ve artık farklı gezegenlerde yeni yaşamların kurgulandı koşullarda Türkiye’deki devlet aklının tek dil politikasındaki ısrarı utanç vericidir.

“Temel bir insan hakkı meselesidir”

“Evrensel düzeyde anadilde nitelikli sağlık hizmetleri verebilme ve temel sağlık hakkından yararlanabilme konusu dar siyasi dayatmaların dışında temel bir insan hakkı meselesi biçiminde ele alınmalıdır.

“Çok da uzaklara gitmeden, Türkiye’nin komşuları olan İran’daki, Kuzey Doğu Suriye ve Irak federal Kürdistan bölgesindeki anadilde ulaşılabilir sağlık hizmetlerine ilişkin deneyimlerin incelenmesi öğretici olacaktır.

“Anadolu ve Mezopotamyadaki çok renkli kültürün korunarak Kürtler, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Çerkesler, Lazlar, Gürcüler, Boşnaklar, Azeriler, Arnavutlar başta olmak üzere tüm halkların kendi anadillerinde eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri yasal ve pratik düzenlemelerin yapılmasının çağrısında bulunuyoruz.” (RT)

bianet