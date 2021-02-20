Ermeni karşıtı ilan panosu – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD otoyollarından birindeki Ermeni karşıtı ilan panosu kaldırıldı
Amerika Ermeni Meclisi ve yerel Ermeni cemaatinin çabaları sayesinde, Philadelphia’daki I-95 otoyolundan Ermeni karşıtı bir ilan panosu kaldırıldı.
“Ortak çabalarımız sayesinde, Ermeni karşıtı ve gerçeklerle çelişen poster Philadelphia’daki I-95 otoyolundan kaldırıldı.
Lamar Reklam Ajansı ile temasa geçen herkese teşekkürler”,- denmektedir açıklamada.
Otoyola yerleştirilen reklam afişinde şöyle yazılmıştı: “Azeriler (Türkler) Ermenilerle uyum içinde yaşamaya hazır.
Ermeniler hazır mı?”
Afişte, reklamın müşterisinin Türk ticaret örgütü MÜSİAD’ın Amerikan ofisi olduğu yazıyordu.
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