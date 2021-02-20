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Ermeni karşıtı ilan panosu – Ermenistan Kamu Radyosu

2021-02-20

ABD otoyollarından birindeki Ermeni karşıtı ilan panosu kaldırıldı

Amerika Ermeni Meclisi ve yerel Ermeni cemaatinin çabaları sayesinde, Philadelphia’daki I-95 otoyolundan Ermeni karşıtı bir ilan panosu kaldırıldı.

“Ortak çabalarımız sayesinde, Ermeni karşıtı ve gerçeklerle çelişen poster Philadelphia’daki I-95 otoyolundan kaldırıldı.

Lamar Reklam Ajansı ile temasa geçen herkese teşekkürler”,- denmektedir açıklamada.

Otoyola yerleştirilen reklam afişinde şöyle yazılmıştı: “Azeriler (Türkler) Ermenilerle uyum içinde yaşamaya hazır.

Ermeniler hazır mı?”

Afişte, reklamın müşterisinin Türk ticaret örgütü MÜSİAD’ın Amerikan ofisi olduğu yazıyordu.

Ermenistan Kamu Radyosu

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