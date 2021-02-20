Erivan’ın merkezinde binlerce kişinin katıldığı miting düzenlendi

Ermenistan’ın başkenti Erivan’ın merkezinde binlerce muhalif bir araya gelerek, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle miting düzenledi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Erivan’ın merkezinde bulunan Özgürlük Meydanı’nda bir kez daha toplanan binlerce muhalif, kar kış demeden Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi talebiyle düzenlenen mitinge katıldı.

Geçen hafta birleşik muhalefet kanadının başbakan adayı Vazgen Manukyan, Özgürlük Meydanı’nı ‘Anavatanı Kurtarma Hareketinin’ karargahı diye nitelendirmiş, aynı zamanda muhalefetin bir sonraki kapsamlı mitinginin 29 Şubat’ta planlandığını duyurmuştu.

Habere göre bugünkü mitinge, aralarında muhalefet temsilcilerinin, tanınmış isimlerin, eski milletvekilleri ve eski bakanların, ayrıca Ermeni Apostolik Kilisesi temsilcilerinin de bulunduğu birkaç bin kişi katıldı. Göstericiler, ‘Nikol’suz Emenistan’ sloganları atıyor.

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Ermenistan’da muhalefet, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlandığı 10 Kasım’dan bu yana Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevi bırakması talebiyle eylemler düzenliyor.

Sputnik Türkiye