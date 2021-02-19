Vatikan aşı karşıtı çalışanlarını uyardı: Aşı yoksa iş de yok

Vatikan, çalışanlarına makul bir sağlık sebebi olmadan Covid-19 aşısı olmayı reddetmeleri durumunda işlerini kaybedebileceklerini duyurdu.

Reuters’in haberine göre, Vatikan Valisi Kardinal Giuseppe Bertello, yayınladığı genelgeyle, başkalarına zarar verme riski düşünüldüğünde aşı olmanın “sorumlu seçenek” olacağını açıkladı.

108 hektar arazisiyle dünyanın en küçük devleti olan Vatikan’da birkaç bin çalışan bulunuyor ve çoğu İtalya’da yaşıyor. Vatikan’da aşılama programı geçen ay başladı ve 84 yaşındaki Papa Francis ilk aşı olanlar arasınsaydı.

7 sayfalık genelgede, sağlık sebepleriyle aşı olamayanların daha az kişiyle temas kuracakları yerlere görevlendirilecekleri ancak eski görevleriyle aynı işi alacakları belirtiliyor.

BirGün Gazetesi