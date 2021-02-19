Kaliforniyalı milletvekili, Türkiye’ye yaptırımların yasaklanmasını öneren yasatasarısı hazırladı

ABD Kaliforniya eyaletinin yasama organının alt kanadı temsilcisi Chris Holden, Türkiye’de yatırımları yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı.

“Asbarez” gazetesinin haberine göre Holden, “Henüz pişmanlık duymayan Türkiye, Ermeni Soykırımı’dan kurtulan aileler için adaletin sağlanmasını engelliyor. Bütün bunlar, Türkiye’de yaşayan etnik azınlıklar ve komşu Ermenistan için Türkiye’yi daha tehlikeli kılıyor. Türkiye hükümetinde yapılan devamlı yatırımlar, Türkiye’nin faaliyetlerini desteklemek anlamına geliyor, dolayısıyla buna son verilmeli. Kaliforniya’nın, anlamlı bir adımla Ermeni Soykırımı konusunda hakikat ve adaletin yanında durma zamanı geldi” ifadelerine yer verdi.

ABD Ermeni Davası Konseyi, Chris Holden’in “Türkiye’ye yatırımları durdurun” adlı yasa tasarısına desteğini bildirerek, Ermeni Soykırımı konusunda Türkiye’nin sorumluluğa tabi tutulması açısından bıunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI