Google’dan kutsal değerlere çifte standart! Peygamber Efendimize hakaret serbest! Papa’yı eleştiren karikatüre yasak!

Müslümanlara yönelik hakaret içeren, Peygamberimize dil uzatan paylaşımları görmezden gelen Amerikan menşeili arama motoru Google, Papa’yı eleştiren karikatür sonrasında harekete geçti. Google, Papa’yı eleştiren karikatürü yayınlayan Titanic isimli dergiye erişim yasağı getirdi. Her defasında özgürlükten, insan haklarından bahseden Batı’nın kutsal değerler karşısındaki bu iki yüzlü tutumuna tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Prof. Dr. Özcan Hıdır yaşanan bu son dakika gelişmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hıdır, Avrupa’nın İslam’a bakış açısının Yahudilik ve Hristiyanlık’tan farklı olduğunu, çifte standardın tarihsel hafızalara bakıldığında açıkca görülebildiğini ve bu yaşananlara şaşırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Müslümanlara yönelik hakaret içeren, Peygamberimize bile dil uzatan hadsiz paylaşımları görmezden gelen Amerikan menşeili arama motoru Google, Papa’yı eleştiren karikatür sonrasında, 2014 yılından bu yana, Google’ın “Play Store” aracılığıyla mobil cihazlar için yayın yapan Titanic isimli dergiye erişimi durdurdu. Hollanda’da yaşanan Akademisyen Prof. Dr. Hıdır Özcan, yaşanan bu süreçteki kırılmanın 11 Eylül saldırıları olduğunu ifade etti. Hıdır, “Burada dinler arasında bir ayrım yapıldığı gözleniyor. Bu tarihte de var. İslam Avrupa’da, Yahudilik ve Hristiyanlıkla aynı kategoride görülmez. Avrupa’da Müslümanlar barbarlardır, gelişmeye muhtaçlardır bir dinin temsilcileridir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’e de bakış açıları bu yöndedir. Tarihi hafıza bilinirse Avrupa’nın bu çifte standartlı tutumunda şaşılacak bir durum yok.” ifadelerini kullandı. Papa’yı eleştiren karikatürün 7-8 yıl önce olduğunu söyleyen Hıdır, “Alman mizah dergisi Titanic bir karikatür yayınladı. Charlie Hebdo dergisinin Peygamber Efendimiz hakkında yayınladığı çirkin karikatürün yayınında Papa ile ilgili Titanic dergisinin yayınladığına karikatür bile denilemez. ABD’deki 11 Eylül saldırılarından itibaren Peygamber Efendimiz için yapılan saldırılara hiçbir erişim yasağı getirilmedi. Peki Google şimdi bu Papa’nın karikatürünü neden yasaklıyor? Birincisi din olarak İslam’a Yahudilik ve Hristiyanlık bağlamında bakılmıyor farklı bir kategoride değerlendiriliyor. İkincisi din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü farklı farklı ele alınıyor. İslam ve Müslümanlara yönelik din özgürlüğü, dinden özgürleşme olarak ele alınır Avrupa’da… Yahudiler ve Hristiyanlar söz konusu olduğunda ise dinlerini özgürce yaşamalarını ve dinlerine hakaret edilmemesi gerektiğini içerir.” sözleriyle Avrupalıların İslam’a bakış açısını anlattı. Avrupa, “İslam ve Müslümanlara yönelik din özgürlüğü, dinden özgürleşme olarak ele alınır” sözlerine açıklık getiren Hıdır, “Müslümanların dinden özgürleşmesini, dinsiz bir dindarlığa gitmelerini hedefliyorlar. Macron’un Avrupa İslam’ı çıkışının da esas temeli budur. Burada ifade özgürlüğü diye bir şey söz konusu değil. Müslümanlara yönelik bakış açıları bu yönde…” dedi. “KÜLTÜREL IRKÇILIK AVRUPA’NIN ZİHNİNDE!” Avrupa’da Müslümanlara yönelik Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dini özgürlükler bakımından eşit davranılmadığına dikkat çeken Hıdır, “Müslümanlar için ifade özgürlüğü diye bir şey Avrupa’da söz konusu değil. Sünnet yasağı, başörtüsü yasağı, helal kesim yasakları var. Fransa ve belli ülkede helal kesim yasakladı ama Yahudilere istisnalar getirildi. Burada karşımızda en büyük sorun olarak Avrupa’da İslam ve Müslümanlar izleme komitelerinden mahkumlar. Eğer bunlar ciddi anlamda İslam Konferansı Teşkilatı ve ilgili ülkeler tarafından takip edilir ve bu çifte standart her defasında yüzlerine vurulursa bunlar bir nebzede olsa azalacaktır. Şunu unutmayalım Avrupa’nın zihninde kültürel ırkçılık hep vardır bu değişmez.” ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi