“ERMENİCE ÖĞRENİYORUM, ÇÜNKÜ…”

21 Şubat Ana Dili Günü yaklaşıyor.

Dil Hakları İzleme Belgeleme ve Raporlama Ağı (DHİBRA) bileşenlerinden Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği ve Mer Danik Sivil İnsiyatifi, 21 Şubat Dünya Anadil Günü’nde “Ermenice Öğreniyorum. Çünkü…” başlığıyla etkinlik düzenliyor.

Farklı amaçlar ve ihtiyaçlar ile (karma evlilik, ticaret, akademik, kültürel) yabancı dil olarak Ermenice öğreten ve öğrenen konuklarımız ile zoom ortamında sohbet toplantısı organize edilecek.

Koordinatör ve moderatörün açılış konuşmalarının ardından, katılımcılardan neden, hangi motivasyon ve ihtiyaca karşılık nasıl Ermenice öğrendiklerini ve öğrettiklerini, yöntem ve metotlarını, kullanım alan ve sıklığını anlatmaları istenecek. Moderatör değerlendirmesinin ardından soru-cevap bölümü ile toplantı sonlandırılacak.

Toplantının sadece ses kaydı alınacak, kurgulanacak, yazıya dökülecek, yazılı, işitsel yayınlarda talep edilirse kimlik bilgileri verilmeyecektir.

Katılmak isteyenlerin kendileri hakkında kısa bir bilgilendirme yazısı ile sevanataoglu@gmail.com adresinden Sevan Ataoğlu’na ulaşabilirsiniz. Toplantı linki bilahare iletilecektir.

Tarih: 21 Şubat 2021, Pazar, 15.00

Moderatör: Sevan Değirmenciyan (Çevirmen, Eğitmen, Gazeteci)

Koordinatör: Sevan Ataoğlu (Sivil Toplum Çalışanı, AOYD Başkanı, Mer Danik İnsiyatifi)