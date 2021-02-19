Ermeni lavaşı Almanya’da

Avrupa’da Ermeni tadı

Ermeni sofrasının kalıcı bileşeni lavaş, Almanya’da yaşayanların masasında.

“Noah Früchte, A + D Food” şirketinin yöneticisi David Sukiasyan, kârlılık sağlamayan ancak kendisi için önemli olan bir iş yapıyor.

Ermenistan’dan Almanya’ya ulaşan bir parça lavaş 1.60-1.70 Euro’ya mal oluyor.

10 yıl önce Almanya’ya yerleşen Davit Sukiasyan’ın şirketi 150 Ermeni ürününü oraya taşıyor.

Listeye son eklenen, Ermenilerin özellikle ilgisini çeken lavaş.

“Amacımız Alman pazarına daha fazla Ermeni ürünü sunmaktı.

Örneğin ceviz reçeli, bir müşterim var, tek başına 30.000 kutu aldı.”

Daha uygun fiyatlı olsa da, tanıdığı Ermenilerin çoğunun Türk ürünlerini kullanmadığını, savaştan sonra bu yaklaşımın daha belirgin olduğunu söylüyor.

Ermenilerin Ermeni ürünleriyle ilgilenmesi doğaldır.

Ermenistan’da turizmin gelişmesiyle birlikte Almanya’da Ermeni ürünlerine olan ilgi gelişiyor․

Ermenistan’ı gören ve ülkelerine dönen Almanlar, ülkelerinde Ermeni mallarını aramaya başladılar.

Ermenistan Kamu Radyosu