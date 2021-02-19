Azerbaycan, Ermeni köylerine ateş açıyor

Azeri askerler Kapan bölgesi köylerine ateş açtı

Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu başkanlığındaki çalışma grubunun Sünik bölgesinin Kapan şehri, Nerkin Hand, Şikahoğ, Sraşen köylerine 16 Şubat 2021 ziyareti, bölge sakinlerinin can, mal ve diğer hayati haklarının tehlikeleri veya ihlallerine dikkat çekti.

İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan’a göre ziyaret, Kapan cemaati başkanı Gevorg Parsyan ve diğer yetkili topluluk temsilcileri eşliğinde gerçekleşti.

Ziyaret sırasında, köy sakinleri ile özel görüşmeler, profesyonel gözlemler, başvuru çalışmaları ve bireysel yaklaşımla şikâyetler dâhil olmak üzere ayrıntılı görüşmeler yapıldı.

Ziyaretin sonuçlarına göre Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu’nun belirttiğine göre,

Kapan bölgesi köylerinin hemen yakınında Azerbaycanlı askerler küçük ve büyük kalibreli silahlarla ateş etmektedir.

Hem gündüz hem de gece sürekli ateş edilmekte ve köylerde net bir şekilde duyulan silah sesleri özellikle kadınlar ve çocuklar için endişe yaratmaktadır.

İnsan Hakları Savunucusu, Azerbaycan’ın Kapan bölgesi köylerinin de silahlı saldırıya uğradığına dair kanıtlar yayınladı.

Aynı bilgiler Tsav ve Çakaten köylerinin sakinleri tarafından da doğrulandı.

Ermenistan Kamu Radyosu