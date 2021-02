‘Aşı yoksa iş yok’ diyen Vatikan çark etti

‘Aşı olmayana iş yok’ açıklaması sosyal medyada tepki çeken Vatikan yönetimi, geri adım atarak ‘alternatif çözümler’in üretilebileceğini belirtti. Perşembe günü yayımlanan ve aşı olmayan çalışanların işten çıkarılacağını belirten genelgenin yürürlükten kaldırılması bekleniyor.

Perşembe gecesi Vatikan Valisi Kardinal Guiseppe Bertello’nun, aşı olmak istemeyenlerin işten çıkarılacağını belirten bir açıklaması sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Tepkilerden sonra Kardinal Bertello, geri adım atarak “Aşı olmak istemeyenler konusunda alternatif çözümler üretebiliriz” ifadelerini kullandı.

Vatican staff who refuse to be vaccinated against COVID-19 could be sacked under a decree made public today by the city state, which employs around 5,000 people.https://t.co/yMcQIFnemD — Jamaica Observer (@JamaicaObserver) February 18, 2021

Vatikan yönetimi tarafından paylaşılan 7 sayfalık genelgede, çeşitli sağlık sebepleriyle aşı olamayanların daha az kişiyle temas kuracakları yerlere görevlendirilecekleri ancak eski görev tanımlarında belirtilen işi yapacakları belirtilmişti.

Genelgenin yayımlanmasının ardından birçok kişi bu durumu Twitter’da eleştirmiş ve bunun, Papa Francis’in merhamet çağrılarına aykırı olduğunu söylemişti.

Yayımlanan genelgenin yürürlükten kaldırılıması bekleniyor.

Öte yandan koronavirüsün yayılmasını engellemek için aşı kampanyalarını desteklediğini söyleyen Papa Francis, gelecek ay Irak’a bir ziyarette bulunacak. Francis’e eşlik edecek olan gazeteciler için de Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Şimdiye kadar 30’dan az koronavirüs vakası kaydedildi

108 hektar arazisi bulunan ve dünyanın en küçük devleti olan Vatikan’da beş bin civarında çalışan bulunuyor ve bu çalışanların çoğu İtalya’da yaşıyor.

Vatikan kentinde şimdiye kadar, çoğu ortak bir kışlada yaşayan İsviçreli muhafızlar dahil olmak üzere üzere 30’dan az koronavirüs vakası görüldü.

Aşılama programının ocak ayında başladığı Vatikan’da, 84 yaşındaki Papa Francis ilk aşı olanlar arasınsaydı.

Sputnik Türkiye