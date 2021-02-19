Armenia adlı Kolombiya şehri

Kolombiya’nın turistik merkezlerinden birinin adı neden Armenia?

Kolombiya’nın en büyük turizm merkezlerinden ve Güney Amerika’nın en güzel şehirlerinden birinin Armenia adı nereden gelmektedir?

Adını 1880 yılında Ermenilere ait bir malikaneden almış, ancak sadece 9 yıl sonra şehir statüsü almıştır.

Yeni yerleşime, dönemin Cumhurbaşkanı Carlos Olgin Mallarino’nun onuruna Villa Olgi adı verilir.

Hamidiye katliamlarından ve 1915 Ermeni Soykırımı’ndan sonra kent, şehit Ermenilerin anısına Armenia adını alır.

Kaliforniya’daki Ermeni işadamları 1972’de şehirde bir yardım kuruluşu kurar.

Bundan dolayı, şehirdeki caddelerden biri “Movsisian ve Samuelian” olarak adlandırılır.

1999’da Kolombiya’da meydana gelen büyük depremin merkez üssü Armenia şehriydi.

Felaketten sonra şehir farklı ülkelerden yardım alır, ancak özellikle Ermenilerin desteği büyüktü.

O yıllarda Kolombiya Cumhurbaşkanı Ernesto Samper bu vesileyle minnettarlığını dile getirdi ve “O zor zamanlarda bize yardım eden Ermenilere minnettarız” dedi.

Ermenilerin yardımı sadece mali değildi.

Şehrin yeniden inşasında çok sayıda Arjantinli Ermeni yer aldı.

Geleneğe göre, Kolombiya şehirlerinin 2 adı vardır.

Armenia’nın ikinci adı “Harikalar Şehri”dir.

Ermenilere özgü misafirperverlik ve dostluk atmosferi burada her zaman hüküm sürmektedir.

Diğer Kolombiya şehirlerinin pek çok sakini, hafta sonlarını Armenia’da geçirmeyi tercih ediyor.

Kahvenin küresel popülaritesi Kolombiya ekonomisi için bir dönüm noktasıydı.

Dünyanın tek kahve müzesi Armenia’da açıldı.

Şehrin hızlı gelişimi kahve endüstrisinin gelişmesiyle koşullandırıldığı için, Kolombiya’nın “kahve başkenti” olarak da adlandırılması tesadüf değildir.

Turistler aromatik kahve yapma sürecini takip etmenin haricinde, kendileri de katılabilir.

Ülkede her yıl 27 Haziran’da bayram vardır.

Kolombiyalılar, Ulusal Kahve Günü’nü yürüyüşlerle ve dünyanın her yerinden binlerce turistin katıldığı bir festivalle kutluyor.

Ermenistan Kamu Radyosu