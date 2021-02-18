Paşinyan ve Putin, Karabağ anlaşmasının uygulanmasını görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 17 Şubat’ta gerçekleşen telefon görüşmesinde, 9 Kasım 2020 tarihli Artsakh (Karabağ) anlaşması ve 11 Ocak 2021 tarihli zirvede varılan anlaşmanın uygulanmasını değerlendirdiği belirtildi.

Ermenistan Hükümeti Ofisi’nden yapılan açıklamada, Putin ve Paşinyan’ın bugünkü telefon görüşmesinde, askeri esir, rehine ve diğer tutukluların en kısa zamanda yurtlarına dönmesi gerektiği kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, “Ermeni tarafı, Azerbaycan’ın ortak beyanın bu maddesinin hükümlerini tam yerine getirmediğinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Ermenistan-Rusya işbirliğinin güncel sorunlarının ele alındığı ifade edildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada ise, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleşti. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli Dağlık Karabağ Beyanı ile 11 Ocak 2021’de Moskova’daki üçlü zirvede varılan anlaşmanın uygulanmasının pratik yönleri değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

ERMENİ HABER AJANSI