İran’dan 40 bilim şirketi Ermenistan’a geldi

İran bilim şirketleri ürünlerini dünya piyasasına tanıtmak için uluslararası çalışmalarını sürdürürken, İranlı 40 bilim şirketi Ermenistan’a geldi.

İran Bilime Dayalı Ekonomi ve Kalkınma Kültür Geliştirme Genel Merkezi Sekreteri Perviz Keremi, 40 kişilik bir bilgi temelli heyetin Ermenistan’a gönderildiğine atıfta bulunarak, ”Bunların içinde tekstil, tarım ve makine, inşaat, petrokimya, kozmetik, organik gıda ve dijital alanlarında bilgi temelli şirketler mevcut ve bu heyette yer alan kişiler Ermenistan’da özel sektör temsilcileriyle direkt görüşmeler yapacaklar ve bu alanda ticari ve diğer alanlarda işbirliklerini geliştirme yollarını arayacaklar” dedi.

Keremi, Ermenistan pazarının İranlı bilim ve teknoloji tabanlı şirketleri için iyi bir pazar olabileceğini belirterek, bu ülkeyle ticari ilişkilerin gelişmesinde etkili bir rol oynayabileceğini söyledi.

İranlı yetkili Keremi açıklamasının devamında, “40 kişilik İran heyetinin Ermenistan programında, şirketlerle yüzyüze görüşme, Ermenistan teknoparkı ziyaret etme, Ermenistan’da İran’ın ihracat merkezi kurulması gibi yoğun bir gündemin olacağını söyledi.

Avrasya pazarının yüksek kapasitesine de değinen Keremi, “Avrasya, İran ürünleri, özellikle bilim ve teknoloji tabanlı teknolojik ürünler için önemli bir pazar” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI