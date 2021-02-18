Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Putin’in Irak Kürdistan Federe Bölgesi’nde 13 Türkiye vatandaşının hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Erdoğan’a taziye dileklerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türkiyeli ve Rusyalı uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladı.

Ağdam’daki Ortak Merkez’in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardı.

Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

KREMLİN: AŞI TEDARİĞİ KONUŞULDU

Kremlin’den telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin yapılan açıklamadaysa, Rusya Devlet Başkanı ile Türkiyeli mevkidaşının, Rus Coronavirus aşılarının Türkiye’ye tedarik edilmesi ve söz konusu aşıların Türkiye’de üretilmesi olasılıkları hakkında görüştükleri belirtildi.

İki liderin ayrıca, Karabağ’daki çatışmasızlık halinin denetimi için oluşturulan Rusya-Türkiye ortak gözlem merkezinin çalışmalarını da ele aldıkları kaydedildi.

Kremlin’in açıklamasına göre Putin ve Erdoğan, Suriye’de bulunan uluslararası militan gruplar ile taviz verilmeden mücadele edilmesi görüşüne bağlı olduklarını da teyit ettiler.

Bunun yanında iki lider, Libya’da uzun süreli normalleşme sağlanması adına Birleşmiş Milletler’in yardımı ile bu ülkede geçiş hükümetleri oluşturulmasının önemi üstünde durdu.

Ülkeleri arasındaki ortak enerji projelerinin ilerleyişini de ele alan liderler, temasta kalacakları konusunda anlaştı.

Rusya Devlet Başkanı’nın, Irak Kürdistan Federe Bölgesi’nde 13 Türkiye vatandaşının hayatını kaybetmiş olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye dileklerini ilettiği de kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

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