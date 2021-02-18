Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi, Rusçayı resmi dil yapmak istiyor

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Ermeni yönetiminin parlamentosuna, Ermenice ile birlikte Rusçanın da resmi dil olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısı sunuldu. Tasarı, ayrılıkçı lider Araik Arutyunyan’ın imzasını taşıyor.

“Dil Hakkında” başlıklı yasaya değişiklik öngören tasarıda, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmi dili edebi Ermenice ve Rusçadır” ifadesine yer verildi.

Tasarıda, bölgedeki tüm kançılarya işlerinin Ermenice ve gerekirse Rusça yapılması öngörülüyor. Ayrıca ders kitapları, kılavuzlar, bilimsel araştırma ve popüler bilim edebiyatı gibi yayınların iki dilde birden çıkarılması teşvik edilecek.

Tasarıyı hazırlayanlar, ikinci resmi dil girişimini, Dağlık Karabağ ile Rusya arasındaki “kültürel, askeri, ekonomik ilişkileri” dikkate alarak yeni bir gündem ve tarihi bellek oluşturma ihtiyacıyla olarak açıklıyor. Ayrıca Rusçanın, bölge sakinlerinin büyük kısmı için ikinci dil olduğu belirtildi.

Rusçanın ikinci resmi dil ilan edilmesi öncelikli görev olarak ifade edilen açıklamada, bu girişimin, Rusya ile her alanda işbirliğini derinleştirmek için gerekli koşulları yaratacağı ve yasal çerçeve içindeki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’daki uzun vadeli varlığı, çok sayıdaki sosyal ve iletişim sorununu birlikte çözme ihtiyacı olduğu yönündeki farkındalık ve ayrıca inşaat, sağlık, eğitim ve bilim alanlarındaki işbirliği, Rusça rolünün yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor” dendi.

Sputnik Türkiye