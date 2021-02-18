Buldan: Gare’de hükümetin sorumluluğu var

Gare’de 13 polis ve askerin öldürülmesine ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, “Bu katliamın sorumlularının bir an önce açığa çıkarılması için bir hakikat arayışına ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Herkes İçin Adalet” kampanyası kapsamında İstanbul Küçükçekmece’de bulunan Garip Dede Dergahı’nda, Alevi Dernekleri Federasyonu’na (ADFE) ziyaret gerçekleştirdi.

Buldan’a, partinin Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker de eşlik etti.

“Kim hesap verecekse mutlaka vermeli”

Buldan’ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Gare operasyonu: Bu katliamın sorumlularının bir an önce açığa çıkarılması için bir hakikat arayışına ihtiyaç olduğunu belirtmek isterim. Hükümetin burada sorumluluğunun bulunduğunu belirtmek isterim. Bu katliamdan dolayı kim hesap verecekse mutlaka vermelidir. Hükümetin bu sorumluluktan kaçamayacağını önemle belirtmek isterim.

Hızır Ayı: Hepimizin Hızır’a olan ihtiyacını belirtmek isterim. Hızır hepimizin yardımcısı olsun, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Alevilerin, Sünnilerin, bu ülkede yaşayan bütün inançların ve farklılıkların, inançların özgürce yaşayabileceğini bir ortamın olması gerektiğini ifade etmek isterim.

“Kimin adalete ihtiyacı varsa onun yanındayız”

“Herkes İçin Adalet” kampanyası: Ziyareti “Herkes İçin Adalet” kampanyası çerçevesinde gerçekleştirdik. Alevilerin bugün içerisinde bulundukları ve yaşadıkları sorunların özellikleri HDP’nin sorunları olduğunu ve bu anlamda bir mücadele yürütüldüğünü de belirtmek isterim. Parlamentoda Alevi milletvekillerimiz sizlerin talep ettiği her konuyu Meclis gündemine taşıma, soru ve araştırma önergeleri verme görevi var. Alevi yurttaşların bunu bilmesini isterim

Kimin adalete ihtiyacı varsa biz onların yanındayız. Alevi yurttaşlarımızın da gerçek bir adalete ihtiyacı var. Din dersleri çerçevesinde Alevi yurttaşlarımızın talepleri mutlaka okullarda dikkate alınmalıdır. Bu anlamda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

“Sorumlular yargılanmalı”

Alevilerin evlerinin çizilmesi: Geçmişte yaşanan katliamların; Dersim, Maraş, Sivas, Çorum katliamlarının halen belleklerde taze olduğunu biliyoruz. Bunların çözüme kavuşturulmaması, bir hakikate kavuşturulmaması katliamların gerçekleştirenlerin yargılanmamış olması Türkiye tarihinde kabul edilemez bir durumdur.

Biz bu katliamlar başta olmak üzere bu ülkede yaşanan bütün katliamların bir an önce açığa çıkarılması için bir Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun acilen kurulmasını istiyoruz. Başta Aleviler olmak üzere, Kürtler, Ermeniler, Süryaniler ve bu ülkede yaşayan bütün farklılıkların geçmişte yaşadığı acıların mutlaka açığa çıkarılması, sorumluların yargılanması gerektiğini özellikle belirtmek isterim.

(EMK)

bianet