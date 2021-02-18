Ararat Mirzoyan: “İran, Artsakh konusunda tutumunu ifade etmekte çekimser kalamaz”

Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan,18 Şubat tarihinde Ermenistan’da İran’ın olağanüstü ve tam yetkili Büyükelçisi Abbas Zohouri’yi ağırladı.

Ermenistan’ın, İran’ı dost bir ülke ve güvenilir bir ortak olarak gördüğünü iifade eden Mirzoyan, 9 Kasım’da imzalanan ateşkes açıklamasının maddelerinin hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bu kapsamda, esir ve rehinelerin iadesinin de bir an önce gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Parlamento Başkanı, Artsakh Ermenilerinin kendi kaderini tayın hakkı ve Artsakh’ın statüsü konusunun AGİT Minsk Grubu çerçevesinde nihai olarak çözülmediği sürece çatışmanın çözülmüş sayılamayacağının altını çizdi.

Mirzoyan, özellikle bölgede başka ülkelerin de yoğun müdahalesini dikkate alındığında, İran’ın da, Artsakh konusunda kendi tutumunu ifade etmekte çekimser kalamayacağını vurguladı.

Artsakh’ta ateşkese dair mutabakata varıldığından İran’ın memnun olduğunu bildiren Büyükelçi Zohouri, Dışişleri Bakanı Zarif’in de daha önce söylediği gibi, askeri esirlerin iade konusunun acil çözüm gerektiğini bir kez daha vurguladı.

İki ülke parlamentoları arasındaki bağların ve ikili ekonomik ilişkilerin canlandırılması gerektiği konusunda mutabakata varan taraflar, özellikle Syunik’te ortak ekonomik faaliyetlere dair birtakım konular ele aldı.

ERMENİ HABER AJANSI