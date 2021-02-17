Van Gölü’nün çekilmesiyle batık gemi kalıntıları ortaya çıktı

Van Gölü’nde yıllar önce battığı değerlendirilen gemiye ait kalıntılar, son zamanlarda yaşanan çekilme nedeniyle ortaya çıktı.

Necmettin Karaca

Hava şartlarına bağlı olarak su seviyesinde belirli periyotlarda değişimin yaşandığı Van Gölü’nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle çekilme görülüyor.

Çekilme nedeniyle daha önce vatandaşların tapulu arazileri, balıkçı tekneleri, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen mezarlar, kale sütunları, çeşitli motiflerin işlendiği taşlar ile binlerce yılda oluşan mikrobiyalitlerin görülür hale gelmesinin ardından bir batık gemi de gün yüzüne çıktı.

Muradiye ilçesine bağlı Ünseli Mahallesi sahilinde suyun çekilmesiyle ortaya çıkan batık gemiyi görmek isteyen fotoğraf tutkunları ile vatandaşlar, bölgeye gelmeye başladı.

“Diğer batık gemilerle benzer özelliklere sahip”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göldeki su seviyesinin çeşitli nedenle zaman zaman değişiklik gösterebildiğini söyledi.

Bu değişikliğe bağlı olarak su altındaki bazı yapıların gün yüzüne çıktığını belirten Akkuş, batık geminin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nün tarih boyunca uygarlıkların hep uğrak noktası olduğunu ifade eden Akkuş, gölün doğu ile batı arasında bir geçiş noktası olduğuna dikkati çekti.

Bölgeyi hakimiyeti altına alanların büyük avantaj elde ettiğini anlatan Akkuş, şunları belirtti:

“Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi’nde Ruslar tarafından 3 devasa gemi inşa ediliyor. Bunlardan biri olan Akdamar gemisi bulunmuştu. Akdamar batığıyla bu geminin benzer özelikleri var. Şekil, yapım ve perçinleme tekniğinin aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Önceden dalış yapan arkadaşlarımız su altında görüntüleme şansı bulmuşlardı ama göl suyunun çekilmesiyle batık gemi gün yüzüne çıktı.”

“Gemiyi fotoğraflayarak kayıt altına aldık”

Muradiye Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise suyun çekilmesiyle batık gemiyi görme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Gemiyi fotoğraflayarak kayıt altına aldıklarını aktaran Zorlu, “Göl suları tekrardan yükselirse görme şansımız olmazdı. Geminin üstüne çıktığımızda motor parçalarının ve birçok şeyin halen içinde olduğunu gördük. Bu ilçemiz için çok önemli. Bunu önceden dalış yapanlar görebiliyordu artık vatandaşlar da görebiliyor. Tüm meraklılarını ilçemize bekliyoruz.” diye konuştu.

AA