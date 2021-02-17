Ruanda Oteli filminde hikayesi anlatılan ‘kahraman’ ülkesinde yargılanıyor: ‘Terör örgütünü destekledi’

Ruanda’da 1994’te 100 gün içinde 800 bin kişinin hayatını kaybettiği soykırımla ilgili Ruanda Oteli (Hotel Rwanda) filminde “kahraman” olarak tasvir edilen rejim muhalifi Paul Rusesabagina, “terörizmle bağlantılı” suçlamalarla bugün yargıç karşısına çıktı.

Rusesabagina’ya cinayet, silahlı soygun ve “terör örgütünü desteklemek” dahil dokuz ayrı suçlama yöneltildi.

Ruanda lideri Paul Kagame’ye sert muhalefetiyle tanınan Rusesabagina, Ruanda Demokratik Değişim Hareketi’nin silahlı kanadı Ulusal Kurtuluş Güçleri’ni desteklemekle suçlanıyor.

Dubai’de kaçırıldı

66 yaşındaki Rusesabagina’nın, yöneticisi olduğu otele sığınan çoğu Tutsilerden 1200’den fazla kişiyi kurtardığı belirtiliyor.

Rusesabagina filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005’te Rusesabagina’yi Özgürlük Madalyası’yla ödüllendirmişti.

BBC