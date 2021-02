Mardin’de turizmcilerin umudu pandemi sonrası

Farklı medeniyetleri bünyesinde barındırarak binlerce yıllık geçmişi ile son yılların gözde şehri olan Mardin’de korona virüs nedeniyle turizmciler zor günler geçiriyor. Birçok sektörü önemli ölçüde etkileyen Korona virüs salgını Mardin’de turizmcileri de olumsuz yönde etkiledi.

NEZİR GÜNEŞ

Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yüzyıllardan beridir iç içe ve kardeşçe yaşandığı, taşların oya gibi işlendiği, tarihi camileri, medreseleri, manastırları ve antik kentleriyle tarihi ve mimari yapısıyla kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda olan ve her yıl yüzbinlerce yerli, yabancı turistin ziyaret ettiği ve 36 seyahat acentasının hizmet verdiği Mardin’de turizm esnafı başta olmak üzere herkes, umutlarını pandemi sonrasına bağladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday gösterilen 7 bin yıllık Mardin’e gelen turist sayısı, 2019 yılında 3 milyonu bulmuş ve kentte turizm alanında yatırımlar hız kazanmıştı. Ülkemizde ise kıyı şeridinin yanında kültür turizminin merkezi konumunda olan Mardin’de çok etkili oldu. 2019’da 700 bin turistin, geçen yık ise sadece 170 bin turistin yatılı kaldığı kentte turizmciler, aşının ardından bitmesini umut ettikleri pandemi sonrası bir milyon konaklamalı turist ağırlamayı hedefliyor.

TURİST SAYISINDA YÜZDE 90 ORANINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, aşı sürecinin başlamasıyla, pandeminin sona ereceğini umduklarını ifade ederek, “Tarih kent tarihinde ilkleri yaşıyor. Mardin’in 7 bin yıllık tarihinde ilk defa çarşılar tamamen kapandı. Bir ticaret merkezi olan şehirde giriş ve çıkışlar kapatıldı. Hanlar, kervansaraylar, oteller bir bir kapandı. Bizim umudumuz bir an önce bu pandeminin geçmesi ama 2021 için de turizmcilerin desteklenmesi lazım. Mardin en iyi durumdayken bu pandemi çıktı. Günübirlik yer bulamayıp da konaklamak için Batman’a, Diyarbakır’a, Şanlıurfa’ya giden turist misafirlerimiz vardı. 2020 yılında ise bunlar yaklaşık 170 binde arasında kaldı. Ne kadar ciddi bir düşüşe geçtiğini siz düşünün” dedi.

TARİHİ KENTİN TARİHİNDE BİR İLK

Turizm sektörünün ciddi anlamda sıkıntı çektiğini dikkat çeken Güngör, şunları söyledi:

“Mardin, yıldızı parlayan, bütün medeniyetleri aynı çatıda yaşatan bir şehir. Kardeşliğin, barışın şehri. Hedefimiz Mardin’de turizmi genel olarak 12 aya yaymak. Çünkü Mardin’in her mevsimi de güzel. Yatılı turist sayımızı bir milyona çıkartmayı planlıyoruz. Şu an Mardin’e 5 yıldızlı 3’üncü otel de açıldı. Bununla ilgili konaklarımız restore edildi. Çünkü gelecek misafirlerimiz en üst seviyede ağırlamak için her türlü yatırımı yatırımcılarımız yapıyor. Kentin en büyük geçim lokomotifi de turizmdir. Mardin çok popüler bir şehirdi. İlk defa 2020 yılının rezervinin tamamıyla ful olduğu bir yıldı ve 2021 için bizden rezervasyon istendi ama maalesef bu pandemi süreci bizi inanılmaz derecede sıkıntıya soktu. Mardin’deki bütün turizmciler, turizmle geçinen insanlar, çarşı esnafı tamamıyla turizmle ilgili, ciddi bir şekilde etkilendi.”

YABANCI TURLARIMIZ HAZIR

Mardin’e beş yıldızlı otel yatırımı yaparak kentin turizmine destek olan Raymar Oteller zincirinin Genel Müdürü Tuncer Güven, “Antalya, Muğla, Ankara ve İstanbul’dan sonra Mardin’e yatırım yaptık. Dört gözle pandemiden kaynaklı sorunların biterek hayatın normalleşmesini bekliyoruz. Önce sağlık diyerek yerli ve yabancı turistlerimizi Mardin’de ağırlamak için de dört gözle sürecin bitmesini bekliyoruz. Şimdiden yurtdışında Mardin’i ziyaret etmeyi bekleyen turlarımız var. Bir yıldır yaptıkları rezervasyonları iptal etmediler ama ertelediler. Mayıs veya Haziran’da süreç normalleşirse Sırbistan ve Moldova’dan kültür turumuzu konuk edeceğiz” dedi. Taş ve ahşap işlemeleriyle göz dolduran ve yaklaşık 70 milyon liraya mal olan otellerinde 100’e yakın kişinin istihdam edileceğini anlatan Güven, “Mardin’e yatırım yapmayı, Mardinli hemşehrilerimize istihdam olanakları sağlamayı seviyoruz. Bu memlekette göçü durdurmak adına hissemize düşen kısmı doldurabiliyorsak bizim için en önemlisi budur. Şimdilik 130 oda 270 yatak kapasiteli bir otel. 4 konferans salonu, 2 restoran, kafe gibi birçok sosyal donatıları bulunuyor. Otelimizin diğer bölümlerini de hayata geçirdiğimiz zaman daha çok hemşehrimizi kendi memleketinde istihdam etmiş olacağız “dedi.

GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

Artuklu Kervansarayı Oteli sahibi Sabahattin Evrensel de “Terörden sonra huzur ve güvenin sağlanması ile yüzlerimiz gülmeye başlamıştı. 2020’de pandemiden dolayı herkesin sıkıntısı oldu. 2021’in daha iyi olacağını umut ediyoruz. İnşallah işçi çalıştırdığımız günlere geri döneceğiz. Aşıların gelmesiyle ve pandeminin sona ermesiyle birlikte hem güzel günler göreceğiz hem de potansiyeli yükselteceğimize inanıyorum” dedi.

TARİHİ ÇARŞILARI İLK GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

Mardin Valiliği de pandemiden kaynaklı bu süreçte şehrin tarihi çarşılarında yaptığı yenileme ve yapım çalışmalarıyla tarihi çarşıları ilk görünümüne kavuşturuyor. Dicle Kalkınma Ajansı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, ‘Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi’ kapsamında Semerciler, Leblebiciler, Giyimciler, Sobacılar, Çarıkçılar, Tellallar, Bakırcılar, Yemeniciler ve İnekler Çarşısı gibi geleneksel tarihi çarşılarında bulunan yaklaşık 390 işyerinde rehabilite, iyileştirme ve fonksiyonlarının kazandırılması çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında tarihi çarşılarda bulunan işyerlerinin tentene, kapıları, sokakları, tavanı, iç dizaynı, tabelaları, sürgüleri, iyileştirmeler yapılmakta. Yapılan çalışmalarla tarihi işyerleri ilk görünüme kavuşuyor.

Sabah Gazetesi