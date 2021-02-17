Karabağ’da Ermenice dışında Rusça’ya da resmi dil statüsü kazandırılacak

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti’nde “Dil Hakkındki” yasada yapılacak değişikliklerin ardından ülkede resmi dil olarak Ermence ve Rusça kabul edilecek.

Yasada gereken değişiklikleri öneren tasarı, Artsakh Parlamentosu’nun resmi internet sitesinde yayınlandı. Aynı hedefle Artsakh’ın “Televizyon ve radyo” hakkındaki yasasında da değişiklikler yapılacak.

Rusya ve Artsakh arasındaki tarihi kültürel, askeri, ekonomik ilişkilerine ve halkın büyük bir kısmı için Rusça’nın ikinci dil olduğuna dikkat çeken tasarıda, ilişkilere yeni bir kalitenin kazandırılması ve yeni bir gündemin oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Artsakh’ta Rus barış gücünün uzun süreyle konuşlandırılması ve hem gündelik hayatta, hem sağlık, eğitim, bilim, inşaat ve birtakım diğer alanlarda ikili yakın işbirliği ihtiyacını göz önünde bulundurulduğunda, Rusça’nın rolünün yeniden değerlendirilmesi ve Rusça’ya ülkede yeni bir statü verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

ERMENİ HABER AJANSI