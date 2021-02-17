İran ile Azerbaycan arasındaki parlamentolararası ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

Azerbaycan Parlamentosu Güvenlik, Savunma ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Ziyafet Askerov bu görüşmede yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve İran liderlerinin çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirme kararlılığına atıfta bulunarak, iki ülke cumhurbaşkanının karşılıklı ziyaretlerinde imzalanan belgelerin kili ilişkilerin gelişmesi için yasal çerçeve oluştuması açısından çok önemli olarak nitelendirdi.

Azerbaycan ile İran arasındaki parlamentolararası ilişkilere ve iki ülke parlamento heyetlerinin karşılıklı ziyaretlerinin önemine değinen Askerov, bu ilişkilerin korona sonrası dönemde daha da güçleneceğine olan güvenini ifade etti.

Bakü ile Tahran arasında ortak ekonomik projelerin uygulanmasının her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyleyen Askerov, Azerbaycan’ın işgal altındaki Dağlık Karabağ’daki topraklarının kurtarılmasına da değinerek, ‘Azerbaycan, diğer dost ülkeler gibi İran’ın bu toprakların yeniden inşasında aktif rol almasını tercih ediyor. Azerbaycan, Dağlık Karabağ’daki işgal altındaki topraklarını kurtarma eylemi sırasında İran’ın göstermiş olduğu adil duruşu için minnettarlığını ifade etmektedir’ diye konuştu.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi’nin de katıldığı toplantıda konuşan İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Muctaba Zülnur da yaptığı açıklamada, Azerbaycan topraklarının kurtuluşunu tebrik ederek, İran ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kültürel ortak noktalara değindi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için pek çok uygun koşul ve kapasite ile birlikte iki ülkenin parlamentolarının bu konuda yardımcı olabileceğini dile getirdi.

İki ülkenin kuzey-güney ve güney-batı uluslararası ulaşım koridorlarını geliştirmeye yönelik ortak çabalarının önemini vurgulayan Zülnur, İran’ın Azerbaycan ile çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşasına katılmakla ilgilenen İranlı firmaların tecrübelerine değinen Zülnur, bu firmaların bu alandaki deneyimlerini sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Zülnur ve beraberindeki heyetin Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Hikmet Haciyev ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Vasif Talibov ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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