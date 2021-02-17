Ermenistan’daki suç oranı – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan’daki suç oranı Avrupa’nın en düşüklerinden biridir, ancak …

Numbeo küresel istatistik veritabanına göre, Ermenistan’daki suç oranı, % 22.88 ile Avrupa’daki en düşük oranlardan biridir.

Farklı suç türlerinin sayısına ilişkin verilerden oluşturulan suç endeksine göre, ülkedeki en yüksek suç oranı, toplam suç sayısının% 54,74’ü ile yolsuzluk ve rüşvetle ilgilidir.

Suç oranı endeksi ile eşzamanlı olarak yayınlanan güvenlik endeksi Ermenistan’da oldukça yüksek olup, bu oran % 77,12’dir.

Karşılaştırma için, Ocak ayında, en yüksek suç oranlarının, sırasıyla % 48.85 ve % 47.07 olarak Ukrayna ve İsveç’te, en düşük oranın ise, % 21’in biraz üzerinde olarak, İsviçre ve Slovenya’da olduğunun belirtmek mümkündür.

İsviçre ve Slovenya, güvenlik açısından sadece % 1 ile Ermenistan’ın önündedir.

Ermenistan Kamu Radyosu