Birleşik Kırallığın Avrupa Bakanı Ermenistan’ı ziyaret etti

16 Şubat tarihinde Birleşik Krallığın , Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ilk defa olarak Ermenistan’ı ziyaret etti.

İki günlük ziyareti sırasında Morton Yerevan’da Büyük Britanya Büyükelçiliğinin yeni binasının açılışını yapacak, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ile görüşecek.

Bakan aynı zamanda Ermenistan’ın Vanadzor şehrinde bulunan Teknolojik Merkezini de ziyaret edecek ve iş dünyasıyla yenilikçi teknolojiler alanında faaliyet gösteren bayanlarla tanışacak.

Ermenistan ziyaretinden önce yaptığı açıklamada Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton şu ifadelere yer vermişi:

“Birleşik Krallık Ermenistan ile kalıcı dostluk ilişkileri yürütmeye devam edecek. İki ülke arasında daha güçlü ilişkiler oluşturabilmek için Ben sabırsızlıkla Armen Sarkisyan ve Ara Ayvazyan ile görüşmeleri bekliyorum.”

ERMENİ HABER AJANSI