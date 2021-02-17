Bakü’de üçlü toplantı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı Bakü’de yapılacak
Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanlarının üçlü toplantısı 19 Şubat’ta Bakü’de yapılacak.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın belirttiğine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 18 Şubat’ta, Gürcistan Başbakan Yardımcısı David Zalkaliani ise 19 Şubat’ta Bakü’ye gelecek.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un, Türk ve Gürcü mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.
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