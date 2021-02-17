AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stephane Visconti (Fransa) ve Andrew Schofer (ABD) 16 Şubat tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı görüntülü gçrüşme gerçekleştirdiler.

Eşbaşkanları tarafından yapılan açıklamada görüşmeye AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’in de katıldığını ifade edildi.

Bu görüşmelerde AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları bölgede istikrarı teşvik etme, arabulucuk süreci ve AGİT Özel Temsilcisi Ofisinin bu konularda oynayacağı rolüyle ilgli meseleler ele alındı.

ERMENİ HABER AJANSI