ABD’de Türklerin verdiği ‘uyum içinde yaşama’ ilanı Ermenileri kızdırdı

ABD’de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD temsilciliği tarafından verilen, Türkler ile Ermenilerin uyum ve barış içinde yaşaması çağrısı içeren ilanın Ermenileri kızdırdığı belirtildi. Islam Doğru ABD’de Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ABD’den bir yetkili, 7 Şubat’ta başkent Washington ile New York’u birbirine bağlayan ABD’nin en işlek otobanlarından I-95 üzerindeki bir panoya verilen ilanın Ermeniler arasında öfkeye neden olduğunu söyledi. Ermenilerin ilanın indirilmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlattıklarını belirten yetkili, “İlanı 4 hafta için vermiştik ama şu an Ermenilerden ilan şirketi üzerine çok yoğun bir baskı var, böyle giderse birkaç güne kaldırabilirler.” şeklinde konuştu. İlanda, “Azerbaycanlılar (ve Türkler), Ermenilerle uyum içinde yaşamaya hazır. Peki ya Ermeniler?” ifadesinin yer aldığı görüldü. “Barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık”

MÜSİAD ABD Yönetim kurulu da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu pano mesajı ile barışı iş dünyasında yaygınlaştırmak için bir adım attık. Son dönemde yaşanan olaylar ile asılsız iddialara karşı sesimizi duyurmak istedik.” ifadelerine yer verildi. MÜSİAD ABD’nin en büyük arzusunun, ülkeler arası anlaşmazlıklar sonrası, iş insanlarını ve işletmeleri uzlaştırmaya katkıda bulunacak faaliyetleri yönlendirmek olduğu belirtilen açıklamada, “Biz iş insanları barış ve huzur ortamının en doğru ortam olduğunu her platformda savunmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı. AA