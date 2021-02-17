2. Abdülhamid’in torunu ‘şehzade’ ilan edilip törenle karşılandı

Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Sultanahmet’te ‘tören’le karşılandı. Padişahın ölüm yıl dönümü sebebiyle Sultanahmet’te bulunan fesli bir grup tarafından Osmanoğlu için hazırlanan karşılamada, “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganları atıldı.

Ölümünün 103. yıl dönümü için 2. Abdülhamid’in türbesi önünde toplanan Devlet-i Aliyye Ocakları üyeleri, padişahın 4. kuşaktan torunu ve kurucu başkanları Kayıhan Osmanoğlu’nu mehter takımı ve “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganlarıyla karşıladı.

VİDEO HABER | Vefatının 103. yıldönümü için 2. Abdülhamit’in türbesi önünde toplanan Devlet-i Aliyye Ocakları üyeleri, padişahın 4. kuşaktan torunu olan başkanları Kayıhan Osmanoğlu’nu mehter takımı ve “Yolun yolumuzdur şehzadem” sloganlarıyla karşıladı. pic.twitter.com/i6Yk8poQ4p — serbestiyet (@serbestiyetweb) February 17, 2021

Görüntülerde, ellerinde ‘Devlet-i Aliyye Ocakları’ yazılı pankartlar ve başlarında fes bulunan bir grubun Osmanoğlu’nu karşıladığı, daha sonra Osmanoğlu’nun öncülüğünde Ayasofya’ya yürüyüş geçekleştirildiği görülüyor. Osmanoğlu’nun​ Sultanahmet’e çakarlı araçla gelmesi de dikkat çekti.

Görüntülerin 10 Şubat’a ait olup 13 Şubat’ta paylaşıldığı belirtildi.

Sputnik Türkiye