Sarkisyan: Hükümet Karabağ’ın bağımsızlığını tanımalıydı

Ermenistan’ın üçüncü cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Paşinyan Hükümeti’ni eleştirdi ve hükümetin savaş sırasında Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması gerektiğini söyledi.

Armnews TV Kanalına bir röportaj veren Serj Sarkisyan, Ermenistan’ın görevdeki hükümetinin savaş sırasında Karabağ’ın bağımsızlığını tanıması gerektiğini söyledi.

Sarkisyan, “Bu 44 gün boyunca bu yetkililerin Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını neden tanımadıklarını anlayamıyorum. Bunu yapmalıydılar, ”dedi.

Sarkisyan şöyle devam etti: “Eğer eşbaşkanlar, uluslararası toplum, Karabağ’ı tanımanın müzakereleri çıkmaza sürükleyeceğini ve savaş çıkacağını düşünüyor idiyse, zaten savaş vardı, dolayısıyla tanımayı engelleyen neydi?”

Sarkisyan Ermenistan tarafının bunu er ya da geç başaracağını söyledi ve ekledi: , “Ama sağduyulu olmalıyız, doğru zamanı bulmalıyız, dünyaya Dağlık Karabağ halkını yok olmaktan kurtarmak için bağımsızlığı tanıdığımızı söylemeliyiz.”

Sarkisyan “Karabağ’ı tanımak sorun yaratmazdı, olsa olsa 10 Kasım anlaşmasını masaya koyarlar ve tanımayı geri çekmeyi talep ederlerdi” diye konuştu.

(Aysor.am)

Agos